Kadınlar kendini koruma yollarını anlattı... Güvercin adımlarla yaşamak

TANIMADIĞIMIN ARACINA TAKSİ BİLE OLSA BİNMİYORUM

Prof. Dr. Sevil Atasoy–Akademisyen, yazar: Ben kadın olmanın yanı sıra mesleğimden dolayı pek çok noktada önlem almak zorunda kalarak yaşıyorum. Örneğin hiçbir zaman tanımadığım birinin arabasına, taksi bile olsa binmeme gibi bir prensibim var.

TEHDİT VAR MI DİYE ETRAFIMI YOKLUYORUM

Hazar Ergüçlü-Oyuncu: Eğer gece tek başıma yürüyorsam kulağımda kulaklık olmasına rağmen müzik dinlemiyorum. Bunu o anda etrafımda tehdit sayılabilecek bir şey var mı yok mu daha iyi algılayabilmek için, önlem olarak uyguluyorum.

TİNERCİ GİBİ GİYİNİP KENDİMİ KORURDUM

Gonca Vuslateri-Oyuncu: Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde okurken gece geç saatlerde biten provalarımız olurdu. O caddede yürürken rahatsız etmesinler diye erkek arkadaşlarımın montlarını ve pantolonlarını giyerdim. Beni tinerci sanarlardı ve rahatsız etmezlerdi. Şimdi de kendimizi güvende hissetmek için maalesef pek çok farklı yöntem uyguluyoruz.

HERKESE ‘ABİ’ DİYOR, ALYANS TAKIYORDUM

Bedia Ceylan Güzelce-Yazar: Sözlü, fiziksel şiddete maruz kalmamak için işyerinde lüzumlu lüzumsuz herkese ‘abi’ diyor, parmağıma alyans takıyordum.Şehir dışında yaşayan ailem İstanbul’a geldiğinde, babam alyansı gördüğünde önce şaşırdı, tam kızacak gibi oluyordu ki durumu açıkladım. İçerledi, üzüldü, sustu. O suskunluk ikimizin de içine işledi, sonra çıkardım tabii.

ARKAMDAKİLERİN ÖNE GEÇMESİNİ SAĞLIYORUM

Nilgün Belgün-Sanatçı: Taksiye bindiğim zaman arkadaşıma “Eve gider gitmez seni arayacağım, aklında bulunsun” derim ve onu ararım. Yolda yürürken birileri arkamda yürüyorsa bir şeyle ilgileniyor gibi yapar önüme geçmelerini sağlarım.

BEŞ DAKİKADA BİR ARKAMI KOLLUYORUM

Türkü Erus–Yönetici: Bu ülkede kendimi korumak için gece gündüz fark etmeden her yürüdüğüm tenha yerde arkamı kontrol ediyorum. Eskiden sadece geceleri tedirgin oluyordum ancak artık yalnız olduğum her saatte 5 dakikada bir arkama bakıyorum.