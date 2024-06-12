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Kadınlar kaynak öğreniyor

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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#Marangozluk#Kurs
Kadınlar kaynak öğreniyor
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadınlara marangozluk ve lastik değiştirme kursundan sonra şimdi de kaynak eğitimi kursu açtı.

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İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi işbirliği programı kapsamında açılan kaynakçılık atölyesinde kadınlar, kaynak ve kaynakçılığa dair temel bilgiler ve uygulamalı eğitim alıyor.

Kaynak atölyesi, toplumsal cinsiyet kavramlarında erkeklere atfedilen bir meslek olan kaynakçılık sektörüne kadın kaynakçı yetiştirip, istihdam etmeyi hedefliyor. Haziran ayında başlayan eğitimler 2 hafta sürecek şekilde planlandı. Kaynakçılığa merak saran kadınlara, alacakları teorik ve pratik eğitimler sonucunda, e-devlet üzerinden görüntülenebilen sertifika da veriliyor.

AMAÇ İSTİHDAM

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar, “Kadınlar her alanda var olabilirler. Kaynakçı deyince herkesin aklında erkek kaynakçı canlanır. Artık kadın kaynakçılar da İstanbul’da kendilerine iş bulabilecek. Onlara istihdamı kolaylaştırıcı imkânlar sunacağız. Kursumuza katılmak isteyenler ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

 

 
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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#Marangozluk#Kurs

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