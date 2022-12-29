Kadınlar ‘KADES’i öğrendi

Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde sokak denetimlerini arttırdı. Uygulamaya katılan kadın polisler yolda karşılaştıkları 400 kadına, KADES uygulamasını bilip bilmediklerini sordu ve broşür dağıttı. Uygulamanın amaçları ve nasıl kullanılacağı anlatıldı. Broşürleri alan birçok kadın KADES uygulamasını bildiklerini ve telefonlarına yüklediklerini söyledi.
Uygulama kapsamında ilçedeki 5 noktada sabit denetimler yapılıp, sokaklarda devriye de gezildi. İlk gün 3 saat süren denetimlerde 1190 kişi, 219 araç ve 27 motosikletliye GBT sorgulaması yapıldı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek bulunan bir kişi de gözaltına alındı.