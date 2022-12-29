Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadınlar ‘KADES’i öğrendi

Güncelleme Tarihi:

#KADES#Uygulama#Broşür
Kadınlar ‘KADES’i öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde sokak denetimlerini arttırdı. Uygulamaya katılan kadın polisler yolda karşılaştıkları 400 kadına, KADES uygulamasını bilip bilmediklerini sordu ve broşür dağıttı. Uygulamanın amaçları ve nasıl kullanılacağı anlatıldı. Broşürleri alan birçok kadın KADES uygulamasını bildiklerini ve telefonlarına yüklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Uygulama kapsamında ilçedeki 5 noktada sabit denetimler yapılıp, sokaklarda devriye de gezildi. İlk gün 3 saat süren denetimlerde 1190 kişi, 219 araç ve 27 motosikletliye GBT sorgulaması yapıldı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KADES#Uygulama#Broşür

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz