Kadınlar ‘KADES’i öğrendi

Haberin Devamı

Uygulama kapsamında ilçedeki 5 noktada sabit denetimler yapılıp, sokaklarda devriye de gezildi. İlk gün 3 saat süren denetimlerde 1190 kişi, 219 araç ve 27 motosikletliye GBT sorgulaması yapıldı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek bulunan bir kişi de gözaltına alındı.