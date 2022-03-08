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Kadınlar için söylediler

#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Nilüfer Kadın Korosu Derneği#Şarkı
Kadınlar için söylediler

175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan şarkılar seslendirdi.

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Bursa’da Dr. Aysel Gürel’in 2005'te kurduğu Nilüfer Kadın Korosu Derneği, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşuyor. Koro, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçtiği Bursa'daki etkinlikler kapsamında 161’inci konserini verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen ‘Türk Dünyası’ndan Ezgiler Konseri', Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜRK DÜNYASINDAN EZGİLER

Dr. Aysel Gürel’in şefliğinde 2 saat sahnede kalan koro Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Türkistan’dan da şarkılar seslendirdi. Her ülkenin şarkısını kendi dilinde söyleyen koro üyeleri, kendi diktikleri, ülkelere özgü kostüm ve şapkalar ile sahne aldı. Koro içerisinde oluşturulan 40 kişilik halk dansları ekibi de şarkılara danslarıyla eşlik etti.

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#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Nilüfer Kadın Korosu Derneği#Şarkı

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