Kadınlar Günü’nde iki sağlık çağrısı

HPV AŞISI GEREKLİLİK: Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde HPV aşısının Türkiye’de ulusal bağışıklama programına alınması çağrısı yaptı. Jinekolojik kanserlerin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Dursun, “Tarama programları önemli ama tek başına yeterli değil. Serviks kanseri aşıyla önlenebilen tek jinekolojik kanserdir. HPV aşısının ulusal bağışıklama programına alınması bilimsel bir gerekliliktir” dedi.

İNME KAMPANYASI: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından da 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında “Kadınlar Farkında-İnmede Çare Erken Müdahale” kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, pilot iller Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin’de eşzamanlı farkındalık yürüyüşleri düzenlenecek. Etkinliklerde bilgilendirme kartları dağıtılacak, risk faktörlerini içeren bilimsel içerikler paylaşılacak ve uzman hekimler aracılığıyla medya ve saha bilgilendirmeleri yapılacak. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, toplumda inme belirtilerine ilişkin farkındalığın yetersiz olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “İnme önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken tanı ve hızlı müdahale ile inmenin yol açabileceği kalıcı hasar, büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Hedefimiz, kadınların inme belirtilerini tanıyan, zaman kaybetmeyen ve çevresini bilinçlendiren güçlü bir toplumsal farkındalık ağı oluşturmaktır.”

