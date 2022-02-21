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Kadınlar günü ne zaman? 2022 Kadınlar Günü tarihi

#Kadınlar Günü#Dünya Kadınlar Günü#Kadınlar Günü Ne Zaman
Kadınlar günü ne zaman 2022 Kadınlar Günü tarihi

Kadınlar Günü, bu yıl da çeşitli etkinliklere konu olacak. Kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlayan Dünya Kadınlar Günü ne zaman araştırmaları başladı. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi çok eskilere dayanıyor. Peki Kadınlar Günü ne zaman? İşte Dünyada ve Türkiye'de Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi...

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Kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gün olan Kadınlar Günü, kadınların değerinin anlaşılması ve hatırlanması açısından önemli bir gün. Dünya'da ve Türkiye'de çeşitli mesajlar ve etkinliklerle kutlanan Kadınlar Günü ne zaman? İşte Kadınlar Günü tarihi...

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHİ

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. (Sosyalist) Enternasyonal'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Clara Zetkin, Kate Duncker ve arkadaşları bundan böyle her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesi önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği’nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı.

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