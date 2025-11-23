Kadınlar erkeklerden 5 yıl uzun yaşıyor

Haberin Devamı

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

SAĞLIK Bakanlığı, 2026 yılı bütçe sunum kitabında ilginç bilgilere yer verdi. Buna göre: “Doğuştan beklenen yaşam süresi kadınlarda 80.7’ye, erkeklerde 75.5’e, ortalama ise 78.1’e yükseldi. 2024’te Türkiye’de 937 bin 559 doğum meydana geldi. 2015’te bu sayı 1 milyon 336 bin 908’di. 2015’te doğurganlık hızı 2.16 iken, 2024’te bu rakam 1.48’e gerilemiş oldu.

2024’te kamudan ayrılan hekim sayısı 3 bin 248 iken, 2025’in ilk 10 ayında 2 bin 840 oldu.

1 MİLYON KİŞİ DİYETİSYENE

2024’te 550 bin 559 kişiye evlilik öncesi SMA taraması yapıldı. 2025 yılının ilk 10 ayında ise bu rakam 435 bin 530 kişi olarak tespit edildi. ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ Kampanyası kapsamında 10 milyondan fazla vatandaşın boy ve kiloları ölçüldü. 2025 yılının ilk 10 ayında 930 bin 324 vatandaş diyetisyene yönlendirildi.

29 BİN 623 KİŞİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

2015’te 2 bin 266 Hepatit B vakası tespit edilirken, 2025’te bu rakam 648 olarak belirlendi.

2025 yılında toplam 4 bin 391 organ nakli yapıldı. E-Nabız üzerinden organ bağışlayan vatandaş sayısı 29 bin 623, düzenlenen organ bağış kart sayısı ise 779 bin 902 oldu.

Nadir Hastalıklar Ulusal Kayıt Sistemi geliştirilirken, bu kapsamda 38 bin 2 başvurudan, 21 bin 230 kişiye nadir hastalık teşhisi kondu. Otizm Eylem Planı çerçevesinde taranan 2.7 milyon çocuktan, 75 bin 571’inde risk saptandı. 4 bin 639’una otizm, 9 bin 492’sine otizm dışı tanılar konarak, erken müdahale sağlandı.

2025 yılında özel sağlık tesislerine 84 bin 654 olağan denetim, 21 bin 576 olağandışı denetim, 1771 süre sonu denetimi yapıldı. 1629 idari para cezası, 636 uyarı, 538 suç duyurusu, 392 faaliyet durdurma işlemi gerçekleştirildi.