Kadınlar direksiyon başında güçleniyor

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 16:36

Koreli bir otomotiv devi, Türkiye’de kadınlara direksiyon başında güç kazandırmayı hedefleyen projeyle dikkat çekti. Kadınların trafikte daha özgüvenli ve aktif olmalarını amaçlayan “Trafikte Daha Çok Kadın” projesi kapsamında düzenlenen özel eğitimlerde kadınlar, hem güvenli sürüş tekniklerini öğreniyor hem de direksiyon başında güç kazanıyor.

Kıbrıs’ta düzenlenen eğitimde, 30 kadın gazeteci profesyonel eğitmenler eşliğinde güvenli sürüş deneyimi yaşadı. Katılımcılar, panik frenleme, viraj kontrolü ve slalom gibi uygulamalı etaplarda direksiyon başına geçti. Türkiye’nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Erenkul da pistteki deneyimlerini paylaşarak kadınlara ilham verdi.

Proje, ehliyeti olmasına rağmen trafiğe çıkmaktan çekinen kadınlara yönelik teorik ve pratik eğitimler sunuyor. Böylece hem kadınların trafikteki varlığı artıyor hem de güvenli sürüş bilinci yaygınlaşıyor.

Etkinliğe katılan yöneticiler, “Türkiye’de milyonlarca kadının ehliyeti olmasına rağmen bir kısmı trafiğe çıkmıyor. Bu tür projeler, kadınları cesaretlendirmeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İki yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 100’ü aşkın kadın sürücü eğitim aldı. Hedef, önümüzdeki dönemde 1.000’den fazla kadına ulaşmak.

“Trafikte Daha Çok Kadın”, sadece bir eğitim değil; kadınların direksiyon başında özgüven kazandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan bir farkındalık hareketi olarak öne çıkıyor.

