Kadınlar dijital AVM kuracaklar

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, doğma büyüme Antepli. Ayşen Ahi ile hem kendi girişimcilik hikayesini hem de Gaziantep’te hayata geçirecekleri projeleri konuştuk.

Soldan sağa: A. Demet Doğdu, Didem Büyükbeşe, Nadide Özpekmezci, İslim Arğıllı Suvat, Eda Coşan, Ayşen Ahi, Nalan Kurt, Ayşe Pınar Tümüklü, Z. Pınar Afşin, Kübra Özdemir Oruç

Telekonferansla yaptığımız söyleşide, iş hayatıyla STK’lara olan ilgisinin paralel yürüdüğünü anlatan Ahi, yaptığı çalışmaların arasına son dönemde spor kulübü yönetimini de dahil etmiş. Şu anda Gaziantepspor’un yönetiminde olan Ahi’nin hikayesinde öne çıkan detaylar şöyle: “Anadolu lisesi mezunuyum. Buranın gelenek ve göreneklerine göre erken bir evlilik yaptım. Ne yazık ki, oğlum iki buçuk yaşındayken kanser oldu. Üniversite hayatımda hem oğlumun tedavi sürecini yürüttüm, hem de okula gittim. O süreçte işletme ve halkla ilişkiler okudum. 5 yıl hem eğitim, hem tedavi ve hem de STK’larla geçti. Bir dönem borsada çalıştım, bir firmada insan kaynakları birimini kurdum. Gaziantep’teki onkoloji hastalarına yardımcı olmak için, Onkoloji Derneği’nde görev aldım. Dernekler kurdum, birçok STK çalışması yaptım. Haydi Kızlar Okula kampanyası da bunlardan biri. Yükselen Gaziantep takımını kurdum. Burada dezavantajlı gruplardan 10 bin kişiye ulaştık. Amaç üniversite sınavlarındaki başarıyı artırmaktı. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik çalıştık. 3.5 yıl sahada kaldım. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Altın Pusula ödülünü kazandım. Halen bu projeden umutluyum. Bir kaynak bulduğumda devam edeceğim. Toplamda 25 yıllık iş, 36 yıllık STK hayatım var.”

GAZİANTEP SPOR YÖNETİMİNDEYİM

Bir süre sonra kendi danışmanlık şirketini kuran Ahi, aşçılık üzerine eğitimler almış. Kafe işleten ve danışmanlık hizmeti veren Ahi, aynı zamanda Gaziantepspor yönetim kurulunda yer alıyor. Gaziantepspor için bir satış mağazası da açtıklarını söyleyen Ahi, “Buradaki her ürünle A’dan Z’ye ben ilgilendim. Gaziantep halkının nelerden hoşlandığını bildiğim için dizaynı çok zor olmadı. Zaten spor kulübüne girişim de, mağazadan sonra oldu. Oradaki danışmanlığımdan sonra böyle bir teklif aldım” diyor.

500 KADIN EĞİTİM ALACAK

Ahi, Gaziantep Kadın Girişmciler Kurulu olarak çalışmalarını da şöyle aktardı: “11 yıl önce kadın girişimciler kuruluna girdim. İkinci dönem başkanın yönetim kurulundaydım, üçüncü dönemde başkan yardımcısıydım. 4. dönemde de başkanlığı ben aldım. Birçok projemiz var. Genç girişimciler projesinde mentorluk yapıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde de mentor olarak yer aldık. Facebook ile sosyal medya kullanım eğitimleri düzenledik. Ayrıca ‘27 Buluşmaları’nı organize ettik. Konusunda uzman olan meclis üyelerim bu buluşmalarda bilgilendirme yapıyorlar. Tasarımdan, kadın sağlığına, dijitalleşmeye kadar her konu masamızda oluyor. Bu dönemde ise projelerimizi yeni döneme göre revize ediyoruz. Pandemi sürecinde gördük ki yeni dönemin hikayesi ‘dijitalleşme’ olacak. Örneğin kuluçka merkezi olarak faaliyet gösterecek kadın girişimciler merkezi projesine başlamıştık. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, belediye ve odalarımızın da desteklediği bir proje. Burada 500 kadın eğitim alabilecek, 100 kadın da işletme kurabilecek. Bu projeyi dijital AVM’yle entegre etme kararı aldık. Kadınlarımızın ürettiklerini dijital ortamda pazarlayacağız. Kendi mağazalarını kurup, kendi ürünlerini pazarlayacaklar. İsim hakkını aldık. Çalışmalarımız da başladı. Liselerde her yıl kariyer günleri düzenliyorduk. İş hayatında başarılı kadınları liselilerle buluşturuyoruz. Bunu dijital ortamda yapacağız.”

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLER ÜRETECEĞİZ

Ahi’nin fikir anneliğini yaptığı bir diğer proje ise ‘Ekonomiye katılan görünmez eller’ projesi. 8 yıl önce evde üretim yapan kadınları bulan ve 8 Mart’larda Sanko AVM’de bu kadınların üretimleri için 2 gün stand açılmasını sağlayan Ahi, “30 kişiyle başladığımız proje, bugün 200 kadına ulaştı. Bu kadınlardan 5’i de iş hayatına girdi. Önemsediğimiz bir diğer proje de, kız öğrencilerimizle olacak. Gaziantep’te üretim yapan firmaların atıklarından, öğrencilerimizle birlikte geri dönüşümlü ürünler üreteceğiz. Tarımda üreten kadınlar projesinde ise, tarımdaki kadınlar için eğitimler vereceğiz. ‘Tarıma daha çok kadın eli değsin’ istiyoruz” diyor.

TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

İslim Arğıllı Suvat: 2010 yılında Marmara Hukuk’tan mezun oldum. Marka hukuku üzerine çalıştım, yüksek lisans yaptım. Yüksek lisanstan sonra Antep’e döndüm ve hukuk büromu açtım. Avukatlık ve arabuluculuk işleri yapıyorum. Aynı zamanda SGK vekilliği yapıyorum ve danışmanlık hizmeti veriyorum. KADEM’de görevlerim var. ‘Gelin etmeyin okula gönderin’, ‘kız kardeşim’ gibi projelerde de yer aldım. Mentorluk yapıyorum ve eğitimler veriyorum. Evliyim, 3 çocuk annesiyim.

A. Demet Doğdu: Gaziantep doğumluyum. Üniversiteyi Ankara’da tekstil bölümünde okudum. İşletme müdürü olarak çalışırken, hasbelkader bir seyahat acentem oldu. Ailem böyle bir girişime kalkıştı, ben de başına geçtim. 20 yıldır bu sektördeyim. Uçak bileti, vize işlemleri gibi süreçleri yürütüyoruz. Sektörel fuarlara katılımları düzenliyoruz. Küçük gruplarla GAP turları düzenliyoruz. Şu anda da, pandemi sonrası dönemi bekliyoruz.

Eda Coşan: ODTÜ işletme mezunu, mali müşavirim. Coşan Yapı yönetim kurulu üyesiyim. Gaziantep’te yap sat ve özellikli inşaatlar yapıyoruz. Ayrıca elektrik enerjisi üretimimiz var. Ayrıca mali müşavir olarak danışmanlık hizmeti de verdim. Şirketi eşimle beraber kurdum. İkimizin de ayrı firmaları vardı. Ortak bir firmada birleştirdik.

Didem Büyükbeşe: Yaşar Ambalaj yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Antep doğumluyum,. İngilizce işletme okudum, 2 yıl ABD’de kaldım. İş hayatına başlayalı 20 yıl oldu. Ben ABD’de kalmayı düşünüyordum, bir tatil için geldiğimde ortaklar ayrılınca “Sen geç şirketi yönet” dediler. Hem iş hayatı tecrübesi, hem de genç yaş olunca bayağı bir mücadele verdim. Ama karşımıza iyi insanlar çıktı ve sonuç güzel oldu. Sorumluluk, dürüstlük ve adaleti bir pergelin ayakları gibi sabitledim ve hayatımı buna göre kurdum. Başarmak isteyen kadınlara yardım etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Kübra Özdemir Oruç: Gaziantepliyim. Muhasebe ve finans öğretmenliği mezunuyum. İlk görev yerim Mardin. 2017 yılında da Antep’e geldim. Hem kendi öğrencilerime, hem de örgün eğitim dışında kalanlara gönüllü öğretmenlik yapıyorum. Meslek lisesi çocuklarının girişimciliklerini artırmak için kuruldayım. Kız çocuklarının geri dönüşüm ürünlerini üretmeleri için de projelerimizi hayata geçireceğiz.

IKEA TARZI MAĞAZA KURACAK

Ayşe Pınar Tümüklü: Şirketimin adı Pınar Mobilya. Mobilya üretimi yapıyorum ve 16. yılımdayım. Endüstri mühendisiyim. 2010 yılında şirketimi kurdum. Daha öncesinde de mobilya firmasında çalışıyordum. Ama benim hep hayalim bir firma kurmaktı. İhracatçı firmayız. Irak, Libya, Suriye gibi ülkelere ürün veriyorum. Artık Türkiye’de de bayileşmek istiyoruz. Ayrıca Antep’te IKEA tarzı bir fabrika satış mağazası kuracağım. Şu anda N11, trendyol ve kendi sitemden online satış yapıyoruz. Şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. “Mobilyam Pınar’dan” diye bir internet sitesi kuracağız. 50 firma biraraya geleceğiz, mobilyanın trendyol’unu kuracağız.

39 TESCİLLİ ÜRÜNÜ VAR

Nadide Özpekmezci: Mimarım. 2002’de üniversiteden mezun olduktan sonra önce Kayseri’de çalıştım. Mimarlık, dekorasyon, mobilya tasarımı konularında deneyim kazandım. Çeşitli oteller, hastaneler ve AVM’lerde şantiyelerde görev aldım. Evlilik, doğum gibi nedenlerle aralar verdim. Kızlarım büyüyünce mobilya tasarımına başladım. Markamın adı Mantis. Daha çok çocuklar için mobilyalar tasarlıyorum. 2018’den bu yana markamla faaliyet gösteriyorum. 39 tescilli ürünüm var. Artık biraz da yurtdışına açılmak istiyorum.

ANTEP’TEN ÇIKAN DÜNYA MARKASI

Nalan Kurt: NLK Bilgi Teknolojileri Şirketi’nin yönetim kurulu başkanıyım. Okuldan sonra kendi işimi kurdum ve 14. yıla girdim. Yazılım ve işletme mezunuyum. Türkiye’de 115 iş ortağımız var. 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gaziantep ve İstanbul’da ofislerimiz var. Londra’ya da ofis açacağız. Birçok üniversiteye başarı hikayesi olarak davet ediliyorum.

Çok yeni bir projemiz var. Çocuklara geri dönüşüm ve çevre bilincini kazandıracak. Çocuk geri dönüşebilir bir ürünü çöpe attığında, ‘Bunu örneğin plastik kutusuna at’ diye uyaracak. Gaziantep pilot bölge olarak belirlendi. Bizim yazılımımız olacak. Az önce Gaziantep Çevre İl Müdürlüğü’ne projeyi teslim ettik. Daha sonrasında ise tüm Türkiye’ye bu projenin yaygınlaştırılması planlanıyor. Kurduğum şirketin bir dünya markasına dönüşmesini keyifle izliyorum. Pandemi döneminde işlerimiz biraz daha büyüdü.

3 OKUL BİTİRDİ PASTACILIĞI SEÇTİ

Z. Pınar Afşin: 1991 Antep doğumluyum. 2014 yılında inşaat mühendisliğinden mezun oldum, çift anadalda mimarlık eğitimi aldım. Açık öğretimde de kamu yönetimi eğitimi aldım. Bütün bunlar olurken, hobi olarak ilgilendiğimiz bir alan vardı, butik pastalar. Öğrencilik zamanlarımızda instagram üzerinden, Makupa’s ismi adı altında pasta satmaya başladık. Okul bitince önce bir şantiyede çalışmaya başladım. Ancak hobi olarak başladığım iş öne geçti. Ablamla beraber pasta işine yoğunlaştık. Ablam da endüstri mühendisi, o da işinden ayrıldı. 2016 yılından bu yana bunu yapıyoruz. Tasarım pastalar, çikolatalar üretiyoruz. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası’nda da görev yapıyorum. Annemle babam önce biraz uçuk buldular. Kendi mesleğimizi yapmamızı istediler. Ama şimdi onlar da mutlu.