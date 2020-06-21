Kadınlar Denizi'nde sosyal mesafesiz yoğunluk

Ege Bölgesi'nin turistik kenti Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan turist ve Kuşadalılar, soluğu sahil ve plajlarda aldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu. Tatilcilerin ilgisi nedeniyle Kadınlar Denizi'ndeki 600 metrelik plajda yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı plajda, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.