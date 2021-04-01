İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin, “O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan” dedi. Akşener, parti grup toplantısında şunları söyledi:

DAHA MI KIYMETLİYDİ?

“(Yeni koronavirüs önlemleri) Ramazanda, toplu iftar yasakmış. El hak, bu şartlarda doğru karar ama doğal olarak, bu fevkalade duyarlı arkadaşlara sormak istiyorum; sizin lebaleb kongrelerinizdeki keyfiniz, Allah’ın sofrasından daha mı kıymetliydi? Genel merkezimize gelen bir restorancı anlattı. Diyor ki ‘Her açma ve kapama bize 35 bin liraya mal oluyor. Aldığımız yiyecek, et, sebzeyi atmak zorunda kalıyoruz’.

SÖZLEŞME HÂLÂ GEÇERLİ

(Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi) Milletin Meclisi onaylamış, Sayın Erdoğan’ın aklına esmiş kendi kendine verdiği yetkiyle sözleşmeyi iptal ediyor. Kadınlarımızı tehdit eder gibi diyor ki, ‘O iş bitti. Önünü ardını kurcalamayın’. Emrin olur ağam. Bunlar kadınlara sökmez Sayın Erdoğan. Tacize, tecavüze, dayağa boyun eğmemiş o kadınlar, tehditlerine hiç boyun eğmez.”

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