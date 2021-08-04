Kadınlar birbirine girdi, kavgayı ayırmak yerine yumruk attı
Taksim İstiklal Caddesi'nde iki kadın birbirine girdi. Kadınlar birbirlerini saçından tutarak yerde sürüklerken bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi de yerdeki kadını yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanlarındaki erkekler de ayıramadı.
Bu sırada bir kişi kadınlardan birine arka arkaya yumruk attı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.