Kadınlar beni kıskanıyor

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ADNAN Oktar Silahlı Terör Örgütü’ne ilişkin yeniden görülen davanın ikinci hafta oturumu dün başladı. Savcı bir önceki oturumda, Adnan Oktar’ın 1198 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Mütalaanın ardından görülen ilk duruşmaya Adnan Oktar başta olmak üzere tutuklu sanıkların tümü katıldı. Sanık avukatlarının, mahkeme heyeti ve mahkeme başkanını red talebi kabul edilmedi.

Mağdur avukatı Esen Çömlekçioğlu, “Oktar kurduğu bu yapıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne en büyük zararı veren suç örgütünü oluşturmuş durumda. Adnan Oktar’ın burada hassas noktasına dokunulduğunda nasıl tehditkâr bir insana dönüşebildiğini gördük” dedi.

ALELADE BİRİ DEĞİLİM

Mahkemeden söz isteyen Adnan Oktar da, “Bu dava alelade bir dava değil. Ben de alelade bir insan değilim ve bu iddiaya cevap vermek istiyorum. Nerede çirkin kadın varsa benim kadınları sevmemi, kadınların beni sevmesini kıskanıyor” diye konuştu.