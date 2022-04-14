Kadınlar astsubay olabilir mi? Astsubay nedir, nasıl olunur? İşte detaylar

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Astsubay nasıl olunur sorusu gündemde yer alıyor. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan astsubay tanımında ,’Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.’ İfadesi yer alıyor.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARINA KADIN ADAYLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Bayan adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.

ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

Kişilerin subaylıktan sonra gelmekte olan astsubaylık rütbesini alabilmeleri için, yani ast subay rütbesine sahip olmak için çok aşamalı bir sınava tabi olunmak gerekmektedir. Astsubay olmak isteyenlerin Deniz kuvvetleri, Kara kuvvetleri, Hava kuvvetleri ve Jandarma gibi birbirinden farklı askeri kurumlardan hangisi alım yapıyor ise ilgili askeri kuvvet kurumuna başvuru yaparak sınava girmesi gerekiyor. Girdiği askeri kuvvet kurumunun sınavında başarı elde eden kişiler Astsubay olma imkanını elde edebilmektedirler.

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Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT'den, Harp Okulları için YKS Sayısal/Eşit Ağırlık ve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.