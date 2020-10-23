Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K. (35) isimli kadının cep telefonunu gasp edip kaçan Salih G. (35) kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Salih G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gasp edilen telefon ise sahibine teslim edildi.