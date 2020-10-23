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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

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Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K. (35) isimli kadının cep telefonunu gasp edip kaçan Salih G. (35) kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Salih G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gasp edilen telefon ise sahibine teslim edildi.

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