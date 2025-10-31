×
HABERLERGündem Haberleri

Kadının boynuna tasma takıp gezdirmişti! 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 02:10

Beyoğlu'nda bir kişi, boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde yaşandı. Caddede kalabalık içerisinde U.Y.(27), N.B.(57) isimli kadına tasma takarak gezdirdi.

U.Y.'nin bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paylaşılan içeriğe ise erişim engeli getirildi.

