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Kadını takip edip evine gireceği sırada taciz etti! Bahçelievler sapığı tutuklandı

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Taciz
Kadını takip edip evine gireceği sırada taciz etti Bahçelievler sapığı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 17:55

İstanbul Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden M.A.A. , kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli, darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından, 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ

M.A.A.'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada kadınla konuşmaya başlıyor.

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Taciz

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