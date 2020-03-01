Kadını şiddetten koruyan iki karar

Yargıtay, kadını şiddetten koruyan iki önemli karara imza attı. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (YİBGK) şiddet yargılaması sırasında “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haberdar edilmedi” diye dosyaların usulden bozulup sanıkların tahliyesi yolunu kapattı. Kanun gibi sonuç doğuran ve tüm mahkemeleri bağlayan 13 Aralık 2019 tarihli karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu içtihat sonrası, binlerce kadına şiddet ve kadın cinayeti konulu yargılama dosyasının bu gerekçe ile bozularak, yeniden yerel mahkemelere gönderilmesi sona erdi.

'HAKSIZ TAHRİK' KABUL EDİLEMEZ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) ise 12 kez bıçaklanarak hayatını kaybeden kadının, cinayetten önce katile hakarette bulunmasının, itmesinin ve tokat atmasının “haksız tahrik” kabul edilemeyeceğine karar verdi. YCG kararına göre, Erzurum’da, 17 Mart 2015’te Lokman Serçeoğlu, konuşmak için çağırdığı Hanım Ç.’yi 12 kez bıçaklayarak öldürdü. Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık, Hanım Ç. ile 2010’dan bu yana ilişkisi olduğunu, boşandığı eşiyle tekrar evlenmesini kabullenemediğini öne sürdü. Davada sanığa “haksız tahrik” ve “iyi hal indirimi” uygulanmadı, müebbet verildi. Sanık Serçeoğlu, Hanım Ç.’nin, olay günü küfredip tokat attığını, iteklediğini savunarak “haksız tahrik” indirimi yapılmadığı gerekçesiyle kararı temyiz etti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak bozdu. Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise ilk kararında direndi, gerekçesinde şöyle dedi:

'OTOMATİK TAHRİK'

“Sanığın maktul ile buluşmaya bıçakla gitmesi, maktule karşı isabet ettirdiği bıçak darbesinin sayısı ve niteliği dikkate alındığında sanığın olay yerine konuşma amaçlı değil, maktulü bıçaklamak amacıyla gittiğinin kabulü gerekir. Sanık hakkında savunmasına itibar edilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmesi halinde bu tip olayların, genel olarak yakın mesafeden olayı gören tanığının bulunmaması nedeni ile sanık savunmasına itibar edilerek her sokak ortasındaki kadın cinayetinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracağı açıktır.”

YCGK: KARAR İSABETLİ

Mahkeme direnince dosya YCGK’ya taşındı. Kurul, sanığa “haksız tahrik” indirimi uygulamayan mahkemenin kararını isabetli buldu. Kurul, maktulün ilişkiyi sürdürme niyetinin olmadığını açıkça dışarı vurduğuna, sanığın maktulün müracaatları sonucu mahkûmiyet ve uzaklaştırma kararı aldığına, olay sırasında yakasından çekildiği ve tokat atıldığı yönündeki iddialarına, vücudunda darp cebir izi bulunmadığı yönündeki rapor nedeniyle itibar edilemeyeceğine hükmetti. Kararda özetle şunlar vurgulandı:



“İnsanları yaralama ve öldürme potansiyeline sahip bıçağı sürekli cebinde taşıdığını ifade eden, bu şekilde gittiği her yere şiddeti de beraberinde taşımayı kişilik haline getirmiş olan sanığın, 5 çocuk annesi 32 yaşındaki Hanım Ç.’yi haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında değil, maktulün kendisiyle ilişkisini bitirip eşi ile tekrar evlenmesinden duyduğu kıskançlık ve intikam duygusu ile hareket ederek kasten öldürdüğü kabul edilmelidir.”

KADES KURTARDI

Bolu’da yaşayan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., dün öğle saatlerinde eşi A.V.’nin (56) 1’i kız 3 çocuğuyla kaldığı Tepecik Mahallesi’ndeki eve geldi. Zorla içeri giren koca, A.V.’ye vurmaya başladı. Kadın da cep telefonunda bulunan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile yardım istedi. Cep telefonundaki tek tuşa basılarak devreye giren sistem ile kadının yaşadığı evin adres bilgileri polise iletildi. Çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Ancak saldırgan koca polis araçlarını fark edip yaşları küçük olan 2 erkek çocuğunu alıp kaçtı. Polis, şiddet gören anne ile beraberinde olan kızını hastaneye götürdü. A.V. eşinden şikâyetçi olurken polis, 2 çocuğuyla kaçan İlhan V.’nin yakalanması için çalışma başlattı.