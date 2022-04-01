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Kadını dövdü, çevdekilere tehdit yağdırdı: 'Girin evinize, yakarım burayı'

#İstanbul#Çekmeköy#Darp
Kadını dövdü, çevdekilere tehdit yağdırdı: Girin evinize, yakarım burayı

İstanbul Çekmeköy'de tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti. Çevre sakinlerinin cep telefonuyla görüntülediği saldırgan kimseye aldırmadı.

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Olay dün saat 01.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi, Şehit Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.G ve F.T sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., kaldırımda oturan F.T'yi tekme tokat dövdü.

KADININ ÇIĞLIĞINI DUYAN MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gördüğü şiddet sonrası F.T.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı. Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti.

"Girin evinize, yakarım burayı" diyen saldırgan kadına da "Geç eve" diyerek vurmaya devam etti. Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı. F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu.

Kadını dövdü, çevdekilere tehdit yağdırdı: Girin evinize, yakarım burayı

 

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#İstanbul#Çekmeköy#Darp

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