Kadına yönelik şiddette yeni genelge! 5 milyon erkeğe eğitim

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi.

GİZLİLİK HASSASİYETİ

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin ortaya konulması çalışmaları kapsamında; mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca anında uygulanacak.

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ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE

2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgede hedefler şöyle konuldu:

* Kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak.

* Şiddete uğraması veya şiddet göstermesi muhtemel riskli vakalar takip edilecek.

* 3.4 milyon kadın tarafından kullanılan KADES yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşacak.

* 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı 1000’den 1500’e yükseltilerek yüzde 50 oranında kapasitesi arttırılacak.

* 110 bin kolluk personeline eğitim verilecek.

* Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı hazırlanarak dağıtımı sağlanacak.

* Mülki idare amirlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğini ve farkındalığını arttırmaya yönelik eğitimlere devam edilecek, tüm kaymakamların eğitim alması sağlanacak.