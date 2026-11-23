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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; programda 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın (2026-2030) ilk uygulama yılında elde edilen somut çıktılar, sahaya yansıtılan kurumsal ve teknolojik kapasite ve bu yılın ana teması olan 'Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü' ekseninde şekillenen şiddetle mücadelenin yeni dönem vizyonu kamuoyuyla paylaşılacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kaydedilen gelişmeleri ve planlanan çalışmaları aktaran infografik film ile 'Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü' temasıyla hazırlanan kamu spotu filminin gösterimi yapılacak. Ayrıca 'Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün' mesajıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı başarının kurumların ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğuyla mümkün olduğu vurgulanacak.

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SOSYAL RİSK HARİTASI

Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası aracılığıyla riskleri erken aşamada tespit ederek şiddet yaşanmadan harekete geçmeyi hedefliyor. Kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ise her ilin ve her hanenin ihtiyacına göre şekillendiriliyor. Şiddetsiz ve güvenli bir geleceğin toplumsal temellerinin inşa edilmesi hedefiyle özellikle gençlerin aktif katılımını merkeze alan eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla saygı, sevgi, merhamet ve sorumluluk gibi değerlerin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi destekleniyor.