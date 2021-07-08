Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı

Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, komisyonun görev süresi, Genel Kurul'un 6 Temmuz tarihli 99'uncu birleşiminde 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle uzatıldı.

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