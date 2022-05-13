Kadına ve sağlıkçıya şiddete tutuklama

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Kadına ve sağlıkçılara şiddet “katalog” suç kapsamına alınırken, şiddet uygulayanların da tutuklu yargılanmalarının yolu açıldı. Yasaya göre artık pişmanlık içermeyen davranışlar takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Yani, iyi hal indirimiyle ilgili kamuoyunda çokça tartışılan takım elbise giyip kravat taktı diye ceza indirimi olmayacak.

ISRARLI TAKİP DE SUÇ OLDU

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için kasten yaralama ve öldürme, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının cezaları artırılırken, kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbete dönüştürüldü. Kadına ısrarlı takip de suç haline getirildi. Buna göre, ısrarlı bir şekilde fiziken ya da iletişim araçları ile üçüncü kişiler aracılığıyla karşısındaki üzerinde huzursuzluk yaratıp kendisinin ya da yakınlarının güvenliğinden endişe duymalarına neden olanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Israrlı takip suçunun çocuğa ya da eski eşe karşı işlenmesi halinde ise ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacak.