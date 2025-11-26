×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eve kurşun yağdırdılar! 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Rümeysa Sanpur#Lüleburgaz#Silahlı Saldırı
Eve kurşun yağdırdılar Kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 12:14

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yemeğe gittiği nişanlısının evine yönelik silahlı saldırıda, Rümeysa Sanpur'un (19) ölümüyle ilgili gözaltındaki 16 şüpheli tutuklandı. Rümeysa'nın nişanlısı S.D.'nin de tutuklananlar arasında olduğu belirtildi. Rümeysa Sanpur'un, Lüleburgaz'un kurtuluş törenlerinde, 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, geçen cuma akşamı, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi.

Eve kurşun yağdırdılar Kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü

ÇATIŞMADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı. Silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMardindeki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı Evden silah çıkmadı, özel ekip kurulduMardin'deki kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Evden silah çıkmadı, özel ekip kurulduHaberi görüntüle

Eve kurşun yağdırdılar Kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün belirli aralıklarla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen, aralarında Rümeysa'nın nişanlısı S.D.'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. 

Eve kurşun yağdırdılar Kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü

Öte yandan Rümeysa Sanpur'un 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşun 103'üncü yılı kutlamalarında, Biz Bize Yeteriz Derneği'nin geçişi sırasında, 'Kadına ve çocuğa şiddete hayır' yazılı pankart taşıdığı fotoğrafı da ortaya çıktı. 

Eve kurşun yağdırdılar Kadına ve çocuğa şiddete hayır pankartı taşıyan Rümeysa öldürüldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rümeysa Sanpur#Lüleburgaz#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!