Kadına şiddette iş bombaya kadar vardı

Ürgüp’te oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra şiddete ve tehdite maruz kalmaya başlayan Hacer Çelik, geçen haziran ayında Bayram Çelik’in araç kiralama işi yapmadığını da öğrenince, onu terk ederek ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik’in babasının evini kurşunladı, evi ve otomobili de ateşe verdi. Hacer Çelik’e yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından defalarca gözaltına alındı. Her seferinde de serbest bırakıldı.

BOMBAYLA ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Bayram Çelik önceki gün yine Hacer Çelik’in babasının evinin önündeydi. Bayram Çelik’i fark eden aile üyeleri polisi aradı. Polisler geldiğinde Bayram Çelik çoktan gitmiş, giderken de evin kapısına bir şey asmıştı. Polisler bomba düzeneği olduğunu hemen anladı. Hacer Çelik ve ailesi olası patlama riskine karşı polisler tarafından balkondan dışarı çıkartıldı. Eve uzman ekip çağırıldı. Bomba imha uzmanı polis düzeneği fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

BU KEZ TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan Bayram Çelik, çıkarıldığı mahkemede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. m ANKARA-DHA

KADINLAR BOYUN EĞMESİN

Hacer Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı: “2018 yılının mart ayında dini nikâhla evlendik. Bayram Çelik ile evlendiğimde ilk eşimden hamileydim. Sonrasında kızım oldu. Eşim daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi, 1.5 yıl yattı. Sonra ben cezaevine gidip kendisine bu evliliğin yürüyemeyeceğini söyledim. Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah’a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti.”

Son dönemde büyük zorluklar yaşadığını, 1 hafta kadın sığınma evinde kaldığını anlatan Çelik şöyle devam etti: “Eve döndüğümde polisler evde uyuşturucu olduğu için arama yapacaklarını söylediler. Ben anladım ki Bayram Çelik bizi ihbar etti. Sağlık kuruluşuna gidip tahlillerimizi verdik. Uyuşturucu kullanmadığımız için temiz çıktık. Bu olaydan birkaç gün önce de kardeşimi aramış ve ‘Ben yapacağımı yapmam, yaptırırım’ demiş. Demek istediği buymuş. Kadınlar kimseye boğun eğmesinler, sonuna kadar savaşsınlar. Şiddet görüyorlarsa bir saniye durmasın, yasal işlemlere başvursunlar.”

BALKONDAN ÇIKTIK

Hacer Çelik’in üvey babası Erdal Yaprakkaya, kapıdaki bomba düzeneğini eşinin fark ettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşim kapıya bir şeyin bağlı olduğuna yönelik beni uyardı. El feneri ile baktığımda bir ucu kapının koluna diğer bir ucu da balkon demirine bağlı ortada yumruk gibi bir şeyin sallandığını gördüm. Bu sallanan siyah renkli şeyin bir el bombası olduğunu anladım. Emniyet’i aradım, hiçbir şeye dokunmadık. Polisler gelince balkondan dışarı çıktık. Tüm aile olarak balkondan güvenli şekilde aşağı indik. Sonra bomba imha ekibi gelerek, bombayı etkisiz hale getirdiler.”

NE YAPSA ELİNDEN KURTULAMADI

Hacer Çelik daha önce de Bayram Çelik’ten ayrılmak istedi ancak bir türlü elinden kurtulamadı. Bayram Çelik her terk edildiğinde daha da saldırganlaştı. Hacer Çelik’i ve yakınlarını dövdü, oturdukları evi kurşunladı. Bununla da yetinmeyip evi ve otomobillerini ateşe verdi. Ancak her seferinde serbest bırakıldı. Çelik bombanın ardından tutuklandı.