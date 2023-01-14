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Kadına şiddetle nitelikli mücadele

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#Adalet Bakanlığı#Kadına Şiddet#Genelge
Kadına şiddetle nitelikli mücadele
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Adalet Bakanlığı, aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla mücadele genelgesini güncelledi. Genelgeyle yapılan ek düzenlemeye göre şiddet sanığının cezaevinden firarı ve tahliyesi gibi izinli olarak çıkışı da kolluk kanalıyla mağdura bildirilecek.

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-ŞİDDET SAVCISI BAŞKA İŞE BAKMAYACAK: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla tüm başsavcılıklara gönderilen genelgede, kadına şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının “zorunlu durumlar dışında” farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi.Böylece ihtisaslaşma sağlanacak.

-MAĞDURUN BEYANINI BİZZAT SAVCI ALACAK: Genelgeye göre başsavcılıklara doğrudan yapılan şikâyetlerde mağdurun beyanı bizzat savcı tarafından alınacak. Olaya ilişkin deliller ivedi şekilde toplanacak. Mağdurun beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca olan durumlarda beyan adli görüşme odasında uzman aracılığıyla alınacak.

-NİTELİKLİ VAKALAR TESPİT EDİLECEK: Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Savcı tarafından aile (tedbir) mahkemesinden talepte bulunulduğunda UYAP kayıtlarının incelenmesi, taraflar hakkında daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek bir davanın bulunup bulunmadığının araştırılmasında gerekli özen gösterilecek.

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-VAKAYA UYGUN TEDBİR UYGULANACAK: Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) kararı verilmesi de talep edilecek. Böylece bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

-CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN DA BİLDİRİLECEK: Kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunuluyor. Genelgeyle ek olarak, izin nedeniyle cezaevinden  ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Kadına Şiddet#Genelge

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