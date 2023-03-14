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Kadına Şiddetle Mücadele Yasası... 6284 kırmızı çizgi

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#Derya Yanık#Aylin Nazlıaka#Kadın
Kadına Şiddetle Mücadele Yasası... 6284 kırmızı çizgi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Yeniden Refah Partisi’nin kaldırılmasını önerdiği iddialarıyla gündeme gelen 6284 sayılı Kanun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Tartışmaya açılması dahi kabul edilemez, kadına şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir” dedi. CHP’li Aylin Nazlıaka da yasanın ‘kırmızı çizgileri’ olduğunu söyledi.

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Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter’daki hesabından 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti’nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, “20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır. 6284 sayılı Kanun’un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılmasına ilişkin önerisine tepki göstermişti.

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Kadına Şiddetle Mücadele Yasası... 6284 kırmızı çizgi



NAZLIAKA: KADINLARI KARŞINIZA ALMAYIN

CHP kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yasayla ilgili tartışmaları değerlendirirken, “Kadınları karşınıza almayın. Örgütlü gücümüz karşısında duramazsınız” dedi. Nazlıaka şu açıklamayı yaptı: “Bugün (dün) AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ‘Bu konuları hiç konuşmadık’ derken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da ‘6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez’ açıklaması yaptı. Umuyoruz ki, Yıldırım ile Yanık’ın açıklamaları doğrudur. Aksi bir tutum gerçekleşecek olursa da kırmızı çizgimiz olan 6284’e dokunmalarına asla izin vermeyiz.”

 

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#Derya Yanık#Aylin Nazlıaka#Kadın

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