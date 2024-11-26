Kadına Şiddetle Mücadele Günü... BM’den ürperten rapor: Kadınlar için en tehlikeli yer evleri

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BİRLEŞMİŞ Milletler’in kadın cinayetlerine ilişkin küresel raporuna göre, dünya çapında her gün yaklaşık 140 kadın ve kız çocuğu partneri veya aile üyesi tarafından öldürülüyor. BM Kadın Birimi’nin hazırladığı raporda, 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğunun erkekler tarafından kasten öldürüldüğü belirtildi.

Cinayetlerin yüzde 60’ı (51.100) kurbana yakın biri tarafından işlendi. BM Kadın Birimi Başkan Yardımcısı Nyaradzayi Gumbonzvanda “Veriler bize kadınların en güvende olması gereken ev içi alanlarının birçoğunun ölümcül şiddete maruz kaldığı yer olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu. Rapordaki sayıların ‘buzdağının sadece görünen kısmı’ olduğunu belirten Gumbonzvanda, “Tüm kadın ölümlerinin ve ölüm nedenlerinin doğru bir şekilde kaydedilmediğini biliyoruz” diye konuştu.

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KATİL PARTNER YA DA AİLEDEN

Küresel kadın cinayeti rakamlarına göre 89 bin olarak kaydedilen 2022’ye kıyasla düşmüş olsa da genel olarak “partneri ve aile üyeleri tarafından öldürülen kadınların sayısında” artış yaşandı. Veriler, kadın cinayetlerinin sırasıyla en çok Afrika, Amerika ve Okyanusya’da yaşandığını gösterdi. Kadın cinayetlerinin ise yüzde 60’ı erkek aile üyeleri tarafından işlendi.

İMDAT DERNEĞİ: 2 YILDA 346 KADIN ŞİDDET MAĞDURU

İMDAT Derneği’nin (Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği) hazırladığı Kadına Yönelik Şiddet Raporu’nda, Türkiye’de 1 Ocak 2022-15 Kasım 2024 arasında basına yansıyan 346 kadına şiddet olgusu tespit edildiği belirtildi. 346 kadından 95’inin şikâyetçi olduğu, 37 kadına uzaklaştırma ya da koruma kararı verildiği belirtildi. 150 kadının yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, bu kadınlardan 12’sinin ölmeden önce şikâyette bulunduğu ancak sadece 8’inin koruma ya da uzaklaştırma kararı bulunduğu ifade edildi. “Kadına yönelik şiddet her geçen gün artan ve yöntemleri daha da vahşileşen vaka örnekleriyle birlikte karşımızda bir halk sağlığı sorunudur” denilen raporda şu veriler paylaşıldı:

◊ Şiddet mağduru kadınlar 17-101 yaş aralığında, yaş ortalaması 34, şiddet faillerinin yaş aralığı 18-92, yaş ortalaması 40.

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◊ Kadınların yüzde 50.87’si eşi ya da eski eşi tarafından, yüzde 14.16’sı sevgilisi ya da eski sevgilisi tarafından şiddete uğradı. 31 kadının faili bulunamadı, kadınların yüzde 26’sının faili akrabası, öğrencisi, çocuğu ve sosyal medyadan tanıştığı kişi oldu.

◊ Yüzde 97.98 fiziksel şiddete uğradı. Yüzde 12.10’u psikolojik ve fiziksel, yüzde 4.43’ü cinsel ve fiziksel, yüzde 2.94’ü ekonomik ve fiziksel şiddet gördü. 346 kadından 160’ı darp edildi, 80’i silahla vuruldu , 51’i bıçaklandı ,19’u tehdit ve hakarete uğradı, 11’i boğuldu, 6’sı cinsel saldırıya maruz kaldı, 6’sı işkenceye uğradı.