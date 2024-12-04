Kadına şiddetin haritası

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, dün Bakan Yılmaz Tunç ve Daire Başkanı Meral Gökkaya’yı dinledi. Yargı reformu strateji belgesi hazırlığının son aşamada olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

81 İLDE 128 BİN GÖRÜŞME

“Bugün itibarıyla 81 ilimizde, 164 adliyede, 172 adli görüşme odasında şu ana kadar 128 bin adli görüşme gerçekleştirildi, uygulamanın başladığı günden bu yana. Başta çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı bireyler olmak üzere tüm mağdurlar adli süreçte yalnız olmadıklarını hissediyorlar, adliyelere geldiklerinde bu kesimler Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine gidiyorlar. Orada uzmanlar var, psikologlar var, sosyal çalışmacılar var; onlar onları dinliyor.

KÜRSÜDE KADIN AĞIRLIĞI

2002 yılında kadın hâkim ve savcı sayısı 1847’ydi, bugün bu sayı yüzde 406 oranında artarak 9 bin 353’e yükseldi. Şu anda toplam 24 bin 695 hâkim ve Cumhuriyet savcısının yüzde 38’i kadınlardan oluşuyor, kürsüde kadınların ağırlığı giderek artıyor. Şu anda en son alınan hâkim, savcı yardımcılarının da yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor. Hâlihazırda toplam 3 bin 642 hâkim ve savcı adayının ve yardımcısının 1690’ı da kadınlardan oluşuyor. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 870 personel var, bunun 45 bin 416’sı yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşuyor.”

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2024’TE 309 KADIN CİNAYETİ DOSYASI

ADM Dairesi Başkanı Gökkaya da kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili neler yaptıklarını şöyle anlattı:

“Hâlihazırda, 800’e yakın aktif olarak takip edilen şiddet mağdurumuz ve failimiz var, anlık olarak takip edebildiğimiz için müdahale şansımız çok yüksek. Toplam tedbir sayısı da bu yıl itibarıyla hâlihazırda 311 bin 190 olmuş. 1 milyon 287 bin 896 toplam tedbir sayısı, burası, 311 bin kişi bazlıydı, diğeri tedbir türü bazlı, burada hâkimler bir kararda birden fazla uygun olan tedbire başvurabiliyor. 18 bin 896 da koruyucu tedbir, bunlar mağdurlar hakkında verilen tedbir kararları, önleyici tedbirler de 1 milyon 269 bin. Kasten yaralama suçlarıyla ilgili olarak soruşturma dosya sayısı 2024’te 212 bin 442; kamu davası açılan bunlardan 142 bin 474’ü 2024 yıl içerisinde, mahkûmiyetle sonuçlanma oranında yüzde 81.1. Yine, cinsel saldırı suçuyla ilgili benzer bir kıyaslama yaptık, hâlihazırda 13 bin 396, dava açılan 7 bin dosya var ve bunlardan da yüzde 45.9’u mahkûmiyetle sonuçlanmış. Paylaştığım verilerin hepsi mağduru kadın olanlar. Çocuğun cinsel istismarı suçunda, burada da 25 bin 638 dosya sayısı var, kamu davası açılan dosya sayısı 10 binden fazla ve mahkûmiyet oranı da yüzde 45’in üzerinde. Son olarak, kadın cinayeti, kadın maktul sayılarını belirledik. 2024 yılında hâlihazırda 309 görünüyor.”