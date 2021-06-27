‘Kadına şiddetin aşısı da sevgi’

Nazlıaka, “YaşamHak” otobüsüyle geldiği Tokat’ta bir düğün salonunda düzenlenen programda partililere hitaben yaptığı konuşmada, il il gezerek “YaşamHak” projesini anlattıklarını söyledi. Dünyayı saran koronavirüs aşısı gibi şiddetin de bir aşısı bulunduğunu belirten Nazlıaka, “Nedir o? Sevgi. Şiddetin asıl aşısı eşitlik. Diğer bireyi kendinize eşit gördüğünüz takdirde zaten ona şiddet uygulamazsınız ama kadını toplumun öznesi değil, nesnesi gibi görürseniz, kadını iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet olarak tariflerseniz, kadını adeta bir eşya, mal gibi konumlandırırsanız. İşte o zaman ona şiddet uygularsınız. O zaman kendinizde ona şiddet uygulama hakkını bulursunuz. Onun için öncelikle zihinsel dönüşüm” ifadelerini kullandı.

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