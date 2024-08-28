Kadına şiddete yine göz yumdular

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İSTANBUL Avcılar’da önceki gün akşam saatlerinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup otomobilden indi. Gruptaki diğer kişiler, akrabaları olduğu iddia edilen kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğramaya başlayınca “Anne” diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darp edilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet artarak devam etti.

POLİS DE FARK ETMEDİ

Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran genç bir erkek, daha sonra otomobilden aldığı sopayla da vurmaya başladı. Zaman zaman diğer kadınlar ona engel olmaya çalıştı. Gözü dönmüş adam, yerde sürüklediği kadını otomobile götürüp zorla bindirdi. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Bu sırada yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

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KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DÖVDÜLER

Bir süre sonra kadının darp edildiğini fark eden bir adam, grubun yanına geldi. Kadını öldüresiye döven adam, bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın, otomobilden indi ve kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Diğer taraftaki kavga da uzun süre devam etti.