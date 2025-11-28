Kadına şiddete psikososyal müdahale

Haberin Devamı

Buna göre, şiddet uygulayan bireylerin alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde kullanım bozukluğu ya da ruhsal bozukluğunun olması halinde bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına yönelik uygulamalar için iş akışları ve süreç modeli güncellenecek. Alkol veya madde kullanım bozukluğu ile oyun/kumar oynama bozukluğu bulunan şiddet uygulayan bireylere yönelik danışmanlık hizmetleri için YEDAM’lar ve ŞÖNİM’ler arasında vaka yönlendirme prosedürleri hazırlanacak. Psikiyatri birimleri ve AMATEM’ler de şiddet uygulayanlara yönelik uzaktan muayene ve tedavi seçeneklerinin etkin olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Şiddet uygulayanlara yönelik yapılandırılmış psikososyal müdahale modeli oluşturulacak. Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama riski yüksek bireylerin davranışsal farkındalık, öfke kontrolü ve empati becerilerini geliştirmeye yönelik bir dijital mobil destek uygulaması tasarlanacak. Denetimli serbestlik sistemi kapsamında veya ceza infaz kurumunda uygulanan rehabilitasyon programları yeniden yapılandırılarak uygulama etkinliğinin artırılması sağlanacak. Psikososyal müdahale programını tamamlayan bireylerin güvenli davranış dönüşümünün sürdürülebilirliğini desteklemek üzere kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki ASHB hizmet birimleri tarafından düzenli olarak takibin yürütülmesine yönelik prosedür oluşturulacak. Şiddet uygulayanlara yönelik manevi danışmanlık hizmetleri sunulacak, meslek edindirme kurslarına etkin katılımı sağlanacak.

Gündüz kuşağı programları başta olmak üzere kadına yönelik şiddet konularının işlendiği yayınlar esnasında da ALO 183, ŞÖNİM, KADES Uygulaması ve diğer başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgiler standart bir formatta ekranın görünür bir köşesinde gösterilecek.