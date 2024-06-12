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Kadına şiddete karşı TÜBİTAK’lı mücadele

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Tübitak#Kadına Şiddet
Kadına şiddete karşı TÜBİTAK’lı mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Kadına şiddet uygulayanların profil analizleri için TÜBİTAK’la işbirliği yaptıklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Bu projeyle faillere etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

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Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda yaptığı sunumda özetle şunları aktardı: “Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırmasının üçüncüsü için çalışmalarımızı başlattık. Bu araştırma, TÜBİTAK’ın Bakanlığımız ile yürüteceği ilk sosyal araştırma olacaktır. Yürüttüğümüz bu araştırma ile kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını, nedenlerini tespit etmeyi ve sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yakın bir zamanda yeni bir proje daha hayata geçireceğiz.

PROFİL ANALİZİ

Şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin modellenmesi projemizle şiddet uygulayanların profil analizlerinin yapılmasını planlıyoruz. Yine TÜBİTAK ile işbirliği ile Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu proje ile faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz.”

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Tübitak#Kadına Şiddet

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