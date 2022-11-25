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Kadına şiddete karşı kadın subaylar sahada

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#Kadına Şiddet#Türkiye#Ferda Altunok
Kadına şiddete karşı kadın subaylar sahada
Fevzi KızılkoyunRıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla hayata geçirilen eylem planı çerçevesinde kadın subaylar sahaya indi. Teğmen Ferda Altunok ve Astsubay Üstçavuş Duygu Akbal da fabrikalara, kahvehanelere giderek erkeklere ‘şiddetin insan hakkı ihlali’ olduğunu öğretiyor...

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BUGÜN 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Türkiye’nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla 4’üncü ulusal eylem planı uygulamaya konuldu. Bu kapsamda “5 milyon erkeğe, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma” eğitimleri verilmeye başlandı. Kadın subayların, erkeklere yönelik eğitimlerine katıldık. Köy köy, mahalle mahalle gezerek eğitim veren ekipteki Jandarma Teğmen Ferda Altunok ve Astsubay Üstçavuş Duygu Akbal, eğitim çalışmalarını, erkeklerin karşılarında kadın askerleri gördüklerindeki tepkilerini Hürriyet’e anlattı. Erkeklere, “Şiddet, insan hakları ihlalidir, suçtur” diyen kadın subaylar, kadınlara ise “Şiddet karşısında sessiz kalmayalım, hep birlikte şiddetin karşısında olalım. Biz buradayız, yanınızdayız” mesajını gönderdi.

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Kadına şiddete karşı kadın subaylar sahada


EVLERİNE ÇİÇEKLE DÖNÜYORLAR

Jandarma Teğmen Ferda Altunok: Şiddetin kabul edilemez bir olgu olduğunu anlattıktan sonra, şiddete karşı hep beraber mücadele etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Erkekler, şiddeti sadece fiziki müdahale olarak algılıyor. Psikolojik, ekonomik, cinsel şiddetin çok farkında değiller. Eğitimlerde bu algıyı da kırıyoruz. Görüştüğümüz, eğitim verdiğimiz bir çok erkek, o gün evine, hediyelerle veya çiçeklerle gidiyor.

Kadına şiddete karşı kadın subaylar sahada

SUÇ OLDUĞUNU ANLATIYORUZ

Astsubay Üstçavuş Duygu Akbal: Üniversiteler, fabrikalar, köy kahvehaneleri gibi yerlerde farkındalık eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimizde, aile bütünlüğü, çocukların şiddet ortamında büyüdüğünde oluşan olumsuzluklar, şiddetin topluma etkisi, şiddetin insan hakları ihlali olduğu gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz. Şiddetin olağan olmadığını, her türlüsünün suç oluşturduğunu bildiriyoruz.

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KADINLARA ÇAĞRI: SUSMAYIN

Kadın subaylar, hemcinslerine de şiddete karşı susmamaları çağrısında bulunup, “Biz her zaman sizin yanınızdayız” mesajı gönderdi.

Jandarma Teğmen Ferda Altunok: Şiddet insan hakkı ihlalidir. Susmadan, konuşarak, anlatarak, şiddetin hiç bir şekline göz yummayarak, sıfır tolerans ile bunun üstesinden gelebiliriz. Susmayalım.

Astsubay Üstçavuş Duygu Akbal: Şiddet maalesef şehirlerde olduğu gibi kırsal alanda da var. Kadınlara, susmayın, kendinizi ifade edin diyorum, biz buradayız, yanlarındayız.

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'KADINA EL KALKMAZ'

Türkiye’NİN kanayan yaralarından biri olan aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge ile “2022 yılı içerisinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma” eğitimleri verilmesi istendi. Bu kapsamda sahaya inen jandarma ve polis ekipleri, erkeklere eğitimler vermeye başladı.

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#Kadına Şiddet#Türkiye#Ferda Altunok

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