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Kadına şiddete karşı bürolar yaygınlaşacak

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#Akın Gürlek#Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu#Bakan Gürlek
Kadına şiddete karşı bürolar yaygınlaşacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, “Kadına kalkan el, tüm insanlığa kaldırılmıştır. Biz, tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz” dedi.

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Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun 19’uncu toplantısında konuşan Bakan Gürlek, kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağınu söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugün 81 ilde 303 adliyede bu bürolar faaliyet göstermektedir. Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Halihazırda 81 ilde 167 adliyede toplam 176 adli görüşme odası bulunmaktadır. Kurulduğu tarihten bu yana bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimizin sayısını 81 ilde 180 sayıya ulaştırdık. Bu müdürlüklerimiz aracılığıyla mağdurlara bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar toplamda 2 milyon 537 binden fazla kişiye adli süreçte psiko-sosyal destek sağladık.”

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Toplantıya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da katıldı. 

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#Akın Gürlek#Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu#Bakan Gürlek

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