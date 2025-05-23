â€˜KadÄ±na ÅŸiddetâ€™e karÅŸÄ± 113 Ã¶neri

Haberin DevamÄ±

- Åžiddet uygulayanÄ±n, hakkÄ±nda 6284 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda verilen tedbir kararÄ±nÄ± tebellÃ¼ÄŸden kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik tedbirler artÄ±rÄ±lmalÄ±.

- 6284 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda lehine tedbir kararÄ± verilen ÅŸiddet maÄŸdurunun tedbir uygulanmasÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸi durumlarda hÃ¢kimin nasÄ±l bir yol izlemesi gerektiÄŸi hususunda kanuna aÃ§Ä±k bir hÃ¼kÃ¼m eklenmeli.

- Sanal ortamlardaki sohbet odalarÄ±nda, kadÄ±n nefretinin ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±na neden olan kiÅŸilere caydÄ±rÄ±cÄ± cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmalÄ±.

- Dijital oyunlara ve Ã§evrimiÃ§i oyun topluluklarÄ±na yÃ¶nelik mevzuat dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmalÄ± ve koruyucu Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lmalÄ±.

SORUÅžTURMA SÃœRELERÄ° KISALMALI

- KadÄ±na ve Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddetle etkin mÃ¼cadele edilebilmesi amacÄ±yla kadÄ±na ve Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik iÅŸlenen ÅŸiddet suÃ§larÄ±nda cezalar artÄ±rÄ±lmalÄ±.

Haberin DevamÄ±

- KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet eylemlerinin soruÅŸturma sÃ¼relerinin kÄ±saltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin mevzuat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmalÄ±.

- Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larda, failin iÅŸlenen suÃ§ ile orantÄ±lÄ± olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin mevzuat dÃ¼zenlemesi yapÄ±lmalÄ±.

- Okullarda hizmet sunan (servis ÅŸofÃ¶rÃ¼, yardÄ±mcÄ± personel, kantin iÅŸleten gibi) kiÅŸilerin seÃ§iminde ÅŸiddet ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k geÃ§miÅŸinin incelenmesi saÄŸlanmalÄ±.

- Yapay zekÃ¢ ve bÃ¼yÃ¼k veri analitiÄŸi kullanÄ±larak ÅŸiddet riski taÅŸÄ±yan durumlar iÃ§in erken uyarÄ± sistemleri geliÅŸtirilmeli.

- Dijital ÅŸiddeti Ã¶nlemek amacÄ±yla KADES benzeri bir ihbar uygulamasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi teÅŸvik edilmeli.

DÄ°ZÄ°LERLE YOL GÃ–STERÄ°LMELÄ°Â

- Dizilerdeki kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet maÄŸduru rolÃ¼ndeki karakterlerin, ÅŸiddet sonrasÄ± hangi mekanizmalara baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶steren sahnelere daha fazla yer verilmesi saÄŸlanmalÄ±.

- GÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ± programlarÄ±nda kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet konularÄ±na yer verilirken ÅŸiddetin oluÅŸ biÃ§imi, ÅŸiddetin nedenleri gibi ÅŸiddeti Ã¶zendirici ve meÅŸru kÄ±lan detaylÄ± anlatÄ±mlara/gÃ¶sterimlere yer verilmemeli.