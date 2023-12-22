Kadına şiddete Alman polisinden anında tepki

Haberin Devamı

Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bavyera Eyalet Polisi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz ve olayın muhtemelen İstanbul’da meydana geldiğini biliyoruz. Bu video Güney/Batı Schwaben’dan sorumlu meslaktaşlarımızda bulunuyor” denildi.