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Kadına şiddete Alman polisinden anında tepki

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#İstanbul#Kadına Şiddet#Almanya
Kadına şiddete Alman polisinden anında tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

İstanbul’da TEM Sarıyer Baltalimanı mevkisinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.’ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bavyera Eyalet Polisi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz ve olayın muhtemelen İstanbul’da meydana geldiğini biliyoruz. Bu video Güney/Batı Schwaben’dan sorumlu meslaktaşlarımızda bulunuyor” denildi.

 

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#İstanbul#Kadına Şiddet#Almanya

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