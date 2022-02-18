Kadına şiddet sanığına iyi hal indirimi kalkıyor

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Bozdağ, mart ayında Meclis gündemine gelecek 6. paketin ardından 7. paketin çalışmalarına hızlıca başlanacağını belirterek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Çalışmalarımızla ilgili belirli kurumlarla bir araya geleceğiz” değerlendirmesini yaptı. 6. yargı paketi ile kadına şiddet uygulayan eşe iyi hal indirimine “sil baştan” düzenleme yapılacak. Kadına şiddet ve ölüme sebebiyet suçundan yargılanan zanlının duruşmada olumlu davranışları iyi hal indirimi kapsamına alınmayacak.

SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE CEZA ARTIYOR

6. yargı paketinde sağlık çalışanına şiddette caydırıcılığı artırmak için yasal düzenleme de yapılacak ve cezalar arttırılacak. Mevcut yasayla kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilebiliyor fakat iyi hal indirimi ile bu ceza süresi düşüyor ve para cezasına çevrilebiliyor. Yeni düzenlemeyle iyi hal indirimi gibi cezayı düşüren uygulamaların kaldırılarak, cezanın para cezasına çevrilmesinin de önüne geçilecek.