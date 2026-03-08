Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Peş peşe savaşlardan ve en son İstiklal Harbi’nden sonra yorgun düşen ülkemizi ayağa kaldırmışsak, Cumhuriyetimizi her gün güçlendirerek 103 yaşına getirdiysek bunda kadınlar olarak fedakarlıklarınızın, emeklerinizin yadsınamaz payı vardır. Kadın erkeğin arkasında değil, bilakis erkeğin yanı başındadır. Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa, zulmediyorsa insanlıktan nasibini almamış demektir.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Bizim, kadına ve çocuğa karşı şiddet hususunda duruşumuz bellidir. Ne adına olursa olsun, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Türkiye, şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu konuda her zaman “sıfır tolerans” yaklaşımıyla hareket ettik. 2005’te Türk Ceza Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinde önemli bir eşiği aştık.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin sayısını 86’ya çıkardık. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konuk evimiz 81 ilimizde şu anda hizmet veriyor. Alo 183 hattıyla, Kadın Destek Uygulamamız KADES ile en küçük sıkıntılarında 7 gün 24 saat esasıyla kadınların yanında oluyoruz. Tek bir kadın veya çocuk şiddet kurbanı olmayana kadar bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Geçen hafta Meclisimize bir kanun teklifi ilettik. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz.”

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI 34.7’YE ÇIKTI

Göreve geldiğimizde yüzde 27.9 olan kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 34.7’ye çıkardık. Aynı dönemde kadın istihdam oranı yüzde 25.3’ten yüzde 31.7’ye çıktı. Bir diğer başarımız siyasi temsildir. 2002’de parlamentomuzda sadece 24 kadın milletvekili görev yapıyordu; son seçimlerde bu sayı 119’a çıktı. Bilhassa akademi, mülkiye, adliye, askeriye gibi kadınların erişim alanı dışında tutulan mesleklerde kadınların önüne örülen tüm duvarları yıktık. Kadın kamu çalışanlarının oranı, sadece son 12 yılda yüzde 34.2’den yüzde 43.38’e yükseldi.

STARMER’LA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye-Birleşik Krallık işbirliğini savunma sanayi başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesinde de bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeleri ele aldı.

TDT HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul’da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki basına kapalı gerçekleşen kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

