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Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı… Berhan Şimşek istifa etti

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#Kadına Şiddet#Berhan Şimşek İstifa#Chp Yönetim Değişikliği
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı… Berhan Şimşek istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 00:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in, 10 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması istifa getirdi.

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Şanver’in şikâyetçi olduğu Şimşek hakkında mahkemenin 2 ay uzaklaştırma kararı verdiği, bu sürenin 2 ay daha uzatıldığı bilgisi de medyaya yansıdı. Şimşek,  fiziksel şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından CHP’deki yöneticilik görevinden ayrıldığını duyururken “Mademki ortaya böyle bir durum çıktı ve devam eden davalarım var, bu davalar sonuçlanıncaya kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Şimşek  görüntülerde Özlem Şanver’e şiddet uyguladığına ilişkin iddiaları ise reddetti.       

 

 

 

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#Kadına Şiddet#Berhan Şimşek İstifa#Chp Yönetim Değişikliği

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