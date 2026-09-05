Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı… Berhan Şimşek istifa etti

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Şanver’in şikâyetçi olduğu Şimşek hakkında mahkemenin 2 ay uzaklaştırma kararı verdiği, bu sürenin 2 ay daha uzatıldığı bilgisi de medyaya yansıdı. Şimşek, fiziksel şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından CHP’deki yöneticilik görevinden ayrıldığını duyururken “Mademki ortaya böyle bir durum çıktı ve devam eden davalarım var, bu davalar sonuçlanıncaya kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Şimşek görüntülerde Özlem Şanver’e şiddet uyguladığına ilişkin iddiaları ise reddetti.