Kadına şiddet bilançosu: Cinayetlerin yüzde 43’ü aile içinden

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın önceki gün TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na yaptığı sunumda özetle şu çarpıcı tespitler yer aldı:

320 bin ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI

- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 2024’ün ilk altı ayında 146 bin 894 olayda 207 bin 813 kişi (156 bin 570’i kadın, 36 bin 109’u erkek, 15 bin 134’ü çocuk) mağdur oldu.

- Bu yılın ilk altı ayında 28 bin 220 hayati tehlikesi bulunan kişinin geçici koruma altına alınması kararı verildi. 2023’te bu rakam 62 bin 859’du.

- İlk altı ayda 97 bin 298 mağdura tehdit ve hakaretten, 56 bin 284 konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi, 94 bin 276 korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama, 72 bin 113 korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama olmak üzere toplam 319 bin 971 önleyici tedbir kararı alındı.

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6 AYDA 166 KADIN ÖLDÜ

- 2020’de 269, 2021’de 311, 2022’de 283, 2023’de 309, 2024’te (ilk altı ay) 166 kadın hayatını kaybetti.

- 2020’de 132, 2021’de 96, 2022’de 86, 2023’de 111, 2024’te (ilk 6 ay) 68 erkek hayatını kaybetti.

- 2023 yılında işlenen 309 kadın cinayetinin yüzde 43’ü aile içi tartışma ve geçimsizlik, yüzde 31’i kıskançlık, yüzde 13’ü boşanma süreci, yüzde 8’i ayrılığı kabul etmeme, yüzde 7’si diğer (namus, cinsel ilişkiyi kabul etmeme), yüzde biri psikolojik sorunlar.

- Kadın Acil Destek Uygulaması’nı (KADES) 6 milyon 597 bin 15 kişi indirdi. 1 milyon 219 bin 16 ihbar yapıldı. 755 bin 858’i asıllı, 463 bin 158’i asılsız oldu.

E-KELEPÇEYLE 5 BİN 858 TAKİP

- 25 Ocak 2021’de başlayan elektronik kelepçe uygulamasının kapasitesi 1500 kişiyi izlemeye çıkarıldı. Elektronik İzleme Ünite Sayısı ise 2024’te 12’den 30’a yükseltildi. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Elektronik İzleme Merkezi’nde 689 vaka aktif olarak takip ediliyor. Takibi sona eren 5 bin 169 vaka ile birlikte, toplam takip edilen/edilmiş vaka sayısı 5 bin 858 olarak gerçekleşti. Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 3’ü aktif olmak üzere toplam 38 kadına elektronik kelepçe uygulaması yapıldı.