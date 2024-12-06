Kadına seçme ve seçilme hakkının 90. yılı

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Yıldönümü dolayısıyla TBMM Şeref Holü’nde kuruluşundan bu yana kadın parlamenterlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

TOPLUMSAL HAYATIN GÖBEĞİNDE

“Türk toplumu, sanılanın aksine bazılarının yanlış anlatmalarının bazılarının da yanlış anlamalarının aksine Türk kadını tarih boyunca toplumsal hayatın içinde, hatta diyebiliriz ki göbeğinde var olmuştur. Bu çerçevede yönetimin de içinde yer almış vazgeçilmez unsurlardan birisidir.

Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51’inin kadın olması bir tesadüf değil, yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün TBMM’de 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması da bir tesadüf değildir. Evet, rakamlar ilerlemiştir, ama yeterli değildir. Bundan sonra hepimizin vazifesi TBMM’de kadın temsilinin artırılması için hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Kadınların temsilini sadece bir makam, sadece bir kota, sadece birtakım istatistik olarak görmenin de fevkalade büyük bir yanılgı olduğunun altını çizerim. Kadınların temsili aynı zamanda bir nitelik yükseltilmesiyle ilgili eşzamanlı olan harekettir.

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ARKAİK BİR TARTIŞMA

Türkiye demokrasisi yükseldikçe hiç şüphesiz kadınların katılımcılığı da artacaktır. Fırsat eşitliği hemcinslerin arasında da aynı fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Maalesef bu çatı altında bile bırakın devlet memuru olarak kadınların kendi kıyafetleriyle, inançlarının gereği olan tercihleriyle bürokraside yer almalarını, seçilmiş milletvekillerinin bile TBMM’ye sadece inançları gereği başörtüleri için sokulmadığı günleri gün gibi hatırlıyoruz. Çok şükür artık bu tartışma geride kaldı. TSK’da başörtüsü takan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemeli de. Türkiye’de başörtülü valilerimizin olması, başörtülü savcılarımızın, yargıçlarımızın olması kimseyi rahatsız etmiyor, etmemeli de. Bu artık arkaik (eski çağlara özgü) bir tartışmadır.”

EMİNE ERDOĞAN: KUTLU OLSUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Kadın sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren bir gücün temsilcisidir. Her dönemde toplumumuzun vicdanının ve aklının simgesi olan kadınlar, siyasi hayata yön vererek geleceğinin de öncüsü olmuştur. Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu’nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun. Yürekten inanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı’nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler.”

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