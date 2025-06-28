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Kadına saldırdı polisi bıçakladı

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#Dilek Ö.#Sinan Ö.#İzmir
Kadına saldırdı polisi bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 07:00

Dilek Ö., eşi Sinan Ö.’nün kendisine ve üvey kızına şiddet uyguladığını belirterek Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istedi. Adrese giden polisler Sinan Ö.’nün bıçaklı saldırısına uğradı. Sinan Ö.’nün aile içi şiddet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce çıktığı öğrenildi.

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İZMİR Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) önceki gün saat 02.47’de gelen ihbar üzerine Tepekule Mahallesi 2063 Sokak’taki bir eve gitti. Evden, kadınların “Elinde bıçak var. Bıçakla saldırıyor” diye bağırdığının duyulması üzerine polis kapıyı çaldı. Kapıyı açan Sinan Ö., polis memuru M.U.’ya bıçakla saldırdı. M.U. sağ bacağından yaralandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Uyarılara rağmen saldırıya devam etmesi üzerine bir diğer polis memuru G.Ç., bir el ateş ederek Sinan Ö.’yü ayağından vurup etkisiz hale getirdi. Olayın ardından polis memuru M.U. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne; hakkında 12 ayrı suç kaydı bulunan ve aile içi şiddetten tutuklu bulunduğu cezaevinden 20 Haziran’da tahliye edildiği belirlenen şüpheli Sinan Ö. ise İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Polis olayın ardından Sinan Ö.’nün şiddet uyguladığı eşi Dilek Ö. (32) ve üvey kızı Elçin G.’nin (20) ifadelerine başvurdu. İki kadının kendilerini bir odaya kapatarak, KADES’i arayıp yardım isteyerek hayatlarını kurtardıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay anında aşırı alkollü olduğu belirtilen şüpheli Sinan Ö.’nün tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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#Dilek Ö.#Sinan Ö.#İzmir

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