×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi hakkında karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Rottweiler#Köpek Saldırısı
Kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi hakkında karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:13

Niğde'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırdığı Meryem Birol'un (54) tedavisi sürerken, gözaltına alınan hayvanların sahibi H.K. ise serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 22 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken, önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birol’un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

KÖPEKLER AŞILI VE KARNELİ

Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi. H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Rottweiler#Köpek Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!