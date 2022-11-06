‘Kadına el kalkamaz’da 5 milyon erkeğe ulaştık

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Cennet annelerin ayaklarının altındadır diyen, kadına el kalkmaz diyen bir millete hiç ama hiç yakışmıyor. Bir kadına, bir çocuğa, bir anneye, ayrılmak isteyen eşe, ayrıldığı eşine ve nişanlıya şiddet göstermek, sırf kadın ve çocuk olduğu için zulmetmek. Bunlar bize yakışmıyor. Bu ne haktır, bu ne insanlıktır ne de erkekliktir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1005, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 242 olmak üzere toplam 1247 yerde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliği kuruldu. Son 3 yılda toplam 327 bin kolluk personelimize eğitim verdik. ‘Kadına El Kal-ka-maz’ adını verdiğimiz bu projeyle erkek odaklı yaygın bir bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar tam 5 milyon erkeğe ulaştık.”