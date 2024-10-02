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Kadın yolcuyu adrese götüren taksiciye şok: 'Getirmedin ki'

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#İstanbul#Şişli#Taksici
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:47

Şişli'de taksi şoförü ve kadın yolcu arasında ücret tartışması çıktı. Taksici ve kadın yolcunun tartışması vatandaşların müdahalesi sonucu tartışma son buldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Olay, önceki ay Kurtuluş'ta yaşandı. İddiaya göre kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü adrese gelerek yolculuğu sonlandırdı ancak müşterisi ücreti ödemeden taksiden indi. Bunu üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı.

Kadın yolcuyu adrese götüren taksiciye şok: Getirmedin ki

Taksi Şoförünün defalarca "paramı ver" sözlerine karşı "götürmedin ki" sözleriyle ücreti ödemeyen kadın arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesini çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi. Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Kadın yolcuyu adrese götüren taksiciye şok: Getirmedin ki

Kadın yolcuyu adrese götüren taksiciye şok: Getirmedin ki

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#İstanbul#Şişli#Taksici

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