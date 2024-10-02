Kadın yolcuyu adrese götüren taksiciye şok: 'Getirmedin ki'

Haberin Devamı

Olay, önceki ay Kurtuluş'ta yaşandı. İddiaya göre kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü adrese gelerek yolculuğu sonlandırdı ancak müşterisi ücreti ödemeden taksiden indi. Bunu üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı.

Taksi Şoförünün defalarca "paramı ver" sözlerine karşı "götürmedin ki" sözleriyle ücreti ödemeyen kadın arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesini çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi. Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.