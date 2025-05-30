Kadın vekillerden taciz şikâyeti... O paylaşıma Kurtulmuş’tan kınama

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Asu Kaya’nın görüntüsünü il başkanları grubunda paylaşarak, “Sana bunu alacağım kral” mesajı attığı iddia edilmişti. Toktaş ise iddiaları yalanlayarak, mesajın düzmece olduğunu ve ifadelerin kendisine ait olmadığını savundu.

ÇÖMEZ DESTEK VERDİ

İYİ Parti yönetimi ve Meclis yönetiminin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Meclis Başkanı Kurtulmuş dün Başkanlık Divanı’nın kadın üyelerini kabul etti. CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP’li Katip üyeler Sibel Suiçmez ile Elvan Işık Gezmiş, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aliye Timisi Ersever, Nurten Yontar’ın bulunduğu heyete İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de katılarak destek verdi. Ziyarette, Başkanlık Divanı Üyesi Kaya’nın, Genel Kurul’da Başkanlık Divanı’ndaki yerinde otururken çekilen fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü.

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MECLİS’İN VAKARINA SALDIRI

Kurtulmuş kabulde, Kaya’ya yönelik davranışın yalnızca bir kadın milletvekiline ya da Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti. Kurtulmuş Meclis’in vakarına karşı yapılmış bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini vurguladı.