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Kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için verilen yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

#Yasa Teklifi#TBMM#Şiddet
Kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için verilen yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı, Toplantıda, grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Grup Başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, elektrik fatura fiyatlarına ilişkin eleştiri yaptı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye giderken silahlı gruplarca kaçırılan içerisinde 8 Türk vatandaşının bulunduğu otobüstekilerin kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bülbül, Dışişleri Bakanlığı’nca kriz masası kurulduğu ve vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fiyat artışları üzerine yaptığı konuşmasında, hükümetin tarım, ekonomi ve para politikalarını eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalar hakkında konuştu. Akbaşoğlu, konut edindirme noktasında vatandaşların 30 milyar TL destekleneceğini söyledi.

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Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulu’nda, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, ’Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

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#Yasa Teklifi#TBMM#Şiddet

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