Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan 6. Kadın ve Adalet Zirvesi: Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka ve kadın açıklaması

Haberin Devamı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği 6. Kadın ve Adalet Zirvesi Demirören Medya’nın da ana sponsorluğu ile bugün başlıyor. Bu yılki tema yapay zekâ ve kadın olacak. Tüm dünyadan uzman ve akademisyenlerin katılacağı zirve hakkında detayları KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar anlattı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yapay zeka dünyamızı dönüştürücü güce sahip çok güçlü bir teknoloji. Dünya ciddi bir kırılım yaşayacak bu dönemde büyük ihtimal. Eğitimden sağlığa, adalete, akademiye pek çok alanda yapay zekanın insan hayatını ne kadar kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği ama aynı zamanda çok çeşitli tehditler de barındırabildiği görülüyor.

Yakın zamanda Gazze’de Lübnan’da savaşlarda da bu teknolojinin kullanılabildiği görüldü.

Haberin Devamı

Biz kadın alanında çalışan bir vakıf olarak kadınlar tarafında da yine benzer avantajların aynı zamanda dezavantajların da oluşturulabileceğini görüyoruz yapay zekada. Dolayısı ile yapay zeka konusunu zirvemizde seçmemizin nedeni şu anda burada bir fırsat penceresi var. Burayı nasıl değerlendirebiliriz. Kadınlar olarak burada ne kadar rol alabiliriz. Şu ana kadar görülen o ki; veri ve iletişim dünyasında çalışanların sadece yüzde 22’si kadın. Bu sayı nasıl artırılabilir ve pozisyonları nasıl yüksekliklere çekilebilir, bunları tartışmak için zirvede olacağız. Somut tecrübelerin paylaşılıyor olacağına inanıyoruz.

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) internet sayfasında ise zirve ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Yapay zekâ teknolojileri, insan yaşamında önemli bir hızlanma ve çeşitli sektörlerde devrim niteliğinde değişikliklere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde, kadın-erkek arasındaki toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi için yapay zekânın yeni fırsatlar sunabileceğini düşünüyoruz. Ancak, bu potansiyelin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğinin farkındayız. Yapay zekânın bazı risk ve sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yapay zekânın tüm potansiyeli ve riskleri ile birlikte nasıl bir gelecek yaratacağı, günümüzün en önemli tartışma konularından biridir.

Haberin Devamı

KADEM, altıncı kadın ve adalet zirvesinde, bu teknolojilerin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için nasıl kullanılabileceğine dair atılabilecek adımları tartışmaya açmaktadır.

Altıncı zirvemizde, yapay zekâ çağında edineceğimiz kazanımların kadınlar için daha adil ve güvenli bir gelecek için nasıl kullanılabileceğini bütüncül bir yaklaşımla derinlemesine tartışmayı hedefliyoruz.

Yapay zekâ çağında kadının öznelliği, konumu ve hakları hakkındaki deneyimlerimizi ve fikirlerimizi birlikte yeniden değerlendirerek, bu konudaki farkındalığımızı ve anlayışımızı derinleştirmek, kadının güçlendirilmesine yönelik talep ve tekliflerimizi kamuoyuna duyurmak ve ilgili konularda savunuculuk faaliyetlerini geliştirmek istiyoruz.

Haberin Devamı

Zirvemizde, aşağıdaki temel soruları masaya yatırmayı hedefliyoruz:

- Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler, kadınlar için daha adil bir gelecek imkânı sunabilir mi?

- Yapay zekâ teknolojilerinin ve algoritmalarının kadınlar için ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri vardır?

- Yapay zekâ, yeni toplumsal cinsiyet normları yaratabilir mi veya mevcut toplumsal cinsiyet normlarını güçlendirebilir mi?

- Yapay zekâ, toplumsal cinsiyet normlarını daha kapsayıcı ve adil hale getirme potansiyeline sahip midir?

- Yapay zekâ geliştiricilerinin ve üreticilerinin toplumsal cinsiyet algıları, algoritmalara yansımakta mıdır?

- Geleceğin teknoloji kullanımlarında kadının eşit bir özne olabilmesi için yapay zekâya nasıl yaklaşılabilir?