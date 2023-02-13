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Kadın ve çocuklara özel tim

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Özel Tim
Kadın ve çocuklara özel tim
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Hatay’da kadın astsubaylardan oluşan özel bir ekip, genel olarak arka mahalle, köylerdeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hürriyet olarak o çalışmaları izledik.

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HATAY’daki yardım faaliyetlerinde kadın ve çocukların ihtiyaçlarına ayrı bir dikkat ve ihtimam gösteriliyor. Jandarma birliklerinde görevli kadın astsubaylardan oluşturulan ayrı bir ekip sırf bu konuya yoğunlaşmış durumda. Özellikle kenar mahalle ve köylerdeki kadın ve çocukların temizlik, hijyen ve diğer özel ihtiyaçları bu ekipler tarafından belirleniyor. Aynı ekip kadınlarla yaptıkları görüşmelerle belirlenen ihtiyaçları da kendileri birebir ulaştırıyor.

Kadın ve çocuklara özel tim

Musa KESLER HATAY'dan bildiriyor...

Bu faaliyetlerden birine Hürriyet de tanık oldu. 5 kamyonla İl Jandarma Komutanlığı’ndaki yardım merkezinden çıktık. Hem gıda maddeleri hem de çocuk ve kadınlar için özel ihtiyaç ürünleri vardı. Önce kenar mahalleleri dolaştık. Hem enkaz başları hem de çadırlar hedef noktalardı. Ekipteki astsubaylar kadın zarafetini asker ciddiyeti ve disipliniyle birleştirmişlerdi. Çocuklar için dağıtacakları eşyaları seçerken üzerlerindeki üniformalarını da saran bir anne, abla şefkati ortaya çıkıyordu. Depremzede kadınlar hem yorgun hem acılı hem de çekingendi. Kadın astsubayların sıcaklığıyla biraz olsun rahat edebildiler. Yardımlar dağ köylerine kadar bu şekilde devam edecek.

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#Deprem#Hatay#Özel Tim

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