Kadın ve çocuklara özel tim

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HATAY’daki yardım faaliyetlerinde kadın ve çocukların ihtiyaçlarına ayrı bir dikkat ve ihtimam gösteriliyor. Jandarma birliklerinde görevli kadın astsubaylardan oluşturulan ayrı bir ekip sırf bu konuya yoğunlaşmış durumda. Özellikle kenar mahalle ve köylerdeki kadın ve çocukların temizlik, hijyen ve diğer özel ihtiyaçları bu ekipler tarafından belirleniyor. Aynı ekip kadınlarla yaptıkları görüşmelerle belirlenen ihtiyaçları da kendileri birebir ulaştırıyor.

Musa KESLER HATAY'dan bildiriyor...



Bu faaliyetlerden birine Hürriyet de tanık oldu. 5 kamyonla İl Jandarma Komutanlığı’ndaki yardım merkezinden çıktık. Hem gıda maddeleri hem de çocuk ve kadınlar için özel ihtiyaç ürünleri vardı. Önce kenar mahalleleri dolaştık. Hem enkaz başları hem de çadırlar hedef noktalardı. Ekipteki astsubaylar kadın zarafetini asker ciddiyeti ve disipliniyle birleştirmişlerdi. Çocuklar için dağıtacakları eşyaları seçerken üzerlerindeki üniformalarını da saran bir anne, abla şefkati ortaya çıkıyordu. Depremzede kadınlar hem yorgun hem acılı hem de çekingendi. Kadın astsubayların sıcaklığıyla biraz olsun rahat edebildiler. Yardımlar dağ köylerine kadar bu şekilde devam edecek.